Машина сбила подростка на самокате в Приморском районе Петербурга

Машина сбила подростка на самокате в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил подростка на электросамокате. Авария произошла вечером 5 июля 2022 года в Приморском районе города. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- В пятом часу вечера 61-летний водитель за рулем автомобиля "Хендай Соната" ехал по Планерной улице. Поворачивая на Богатырский проспект он сбил подростка на электросамокате, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в полиции.

Пострадавшим оказался 17-летний подросток. От удала он получил ушибы и ссадины. Водитель вызвал подростку бригаду скорой помощи, которая госпитализировала мальчика в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.