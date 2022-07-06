Адвокат хоккеиста Ивана Федотова опроверг покупку военного билета

Адвокат Ивана Федотова прокомментировал последнее состояние хоккеиста в воинской части. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокат вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова опроверг слухи в СМИ о том, что тот якобы купил военный билет, из-за чего в итоге его внезапно и призвали в армию. По словам защитника спортсмена, ему просто не приходили повестки, в них он не расписывался.

- Поэтому никакой речи об уклонении от армии быть не может, – сказал адвокат Алексей Пономарев в разговоре с «КП-Петербург». – Что касается местонахождения моего подзащитного, то он в воинской части, но город называть не буду. В Петербурге у него произошло обострение гастрита, но сейчас состояние здоровья получше. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал.

Адвокат добавляет, что он подал жалобу на призыв Федотова в армию в военную прокуратуру, там ее рассмотрят в течение 30 дней. Кроме этого сам Иван подал иск во Всеволожский районный суд, чтобы оспорить попадание на службу. Напомним, по информации «КП-Петербург», хоккеист находится в спортроте ВМФ в Северодвинске. Возможно, ему разрешат поддерживать форму.