Смольный выделит деньги на капремонт снегоплавильных пунктов «Водоканала»

Смольный даст денег на капремонт снегоплавильных пунктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга выделят деньги на капитальный ремонт стационарных снегоплавильных пунктов «Водоканала». Постановление об этом подписал губернатор города на Неве Александр Беглов.

- В 2022 году объем выделенных денежных средств составит 3 789 600 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Деньги «Водоканалу» пригодятся «для поддержания надлежащего технического состояния» и спокойной, беспроблемной и безаварийной работы стационарных пунктов приемки снега будущей зимой.

Напомним, что несмотря на жару и давно наступившее календарное лето, на пунктах до сих пор осталось около 30% снежных масс, завезенных сюда зимой. Растопить их надеются к концу июля.

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