Полиция задержала банду наркоторговцев, расследуя ограбление в Петербурге

Расследуя разбойное нападение в Петербурге, полиция вышла на наркоторговцев Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Санкт-Петербурга, расследуя разбойное нападение, вышла на банду наркоторговцев. Об этом 6 июля 2022 года рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленинградской области. Нападение произошло еще в августе 2021 года в Красносельском районе. Расследование привело стражей порядка в Лужский район региона.

- Организатором нападения оказался 48-летний мужчина. В ходе расследования полиция вышла еще на четырех человек, которые занимались продажей наркотиков, - рассказали в полиции.

Главной наркосбытчиков оказался 36-летний мужчина. Вместе с ним работали трое человек: 28, 32 и 34 лет, они занимались распространением веществ.

При обысках у них нашли психотропное вещество около 144 граммов, а также наркотическое средство массой в 196 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Организаторов нападения и наркобизнеса отправили под стражу.