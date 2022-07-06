Синоптик предупредил о сильных ливнях в Ленобласти 7 июля

Ливень обрушится на Ленобласть 7 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга предупредил, что на Ленинградскую область обрушатся ливни. Поливать начнет в ночь на 7 июля и продолжится непогода весь следующий день. А вот до города ливни не доберутся, так как Северная столица останется на границе осадков. Поэтому в городе пройдут лишь небольшие дожди.

- А вот Псковская, особенно Новгородская область и восточные районы Ленинградской области предстоящей ночью попадают под влияние небольшого циклона, формирующегося из атмосферной волны, - сообщил Колесов.

Постепенно циклон будет двигаться в сторону Онежского озера, поливая все на своем пути. Вместе с этим будут грозы, особенно в восточных районах.

Однако поливать будет не долго, всего лишь один день. После этого погода нормализуется, но станет немного прохладнее.