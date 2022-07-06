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Общество6 июля 2022 9:53

Результаты ЕГЭ по Петербургу оказались выше среднероссийских

Самым массовым оказался экзамен по обществознанию
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Результату ЕГЭ по Петербургу оказались лучше общероссийских во всем, кроме химии.

Результату ЕГЭ по Петербургу оказались лучше общероссийских во всем, кроме химии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны первые общие результаты петербургских школьников по Единому госэкзамену. Их подвела Глава комитета по образованию Наталия Путиловская. По ее словам, город на Неве оказался в числе лучших.

- Результаты в Петербурге выше среднероссийских, кроме химии. Для нас это было неожиданностью. Очень довольны математикой. Наши выпускники больше выбирали профильную математику, - отметила на пресс-конференции Путиловская.

Что касается рекордсменов, то по 100 баллов за экзамен набрали 439 выпускников, еще 39 человек сумели набрать 200 баллов, сдав два экзамена на отлично, а одна петербургская выпускница получила 300 балов.

Самым массовым экзаменом при этом стало обществознание, его в Петербурге сдавали 11 324 человека. Информатика - на втором месте. Потом по популярности идут английский язык, биология и физика.

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