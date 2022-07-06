Результаты ЕГЭ по Петербургу оказались выше среднероссийских

Результату ЕГЭ по Петербургу оказались лучше общероссийских во всем, кроме химии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны первые общие результаты петербургских школьников по Единому госэкзамену. Их подвела Глава комитета по образованию Наталия Путиловская. По ее словам, город на Неве оказался в числе лучших.

- Результаты в Петербурге выше среднероссийских, кроме химии. Для нас это было неожиданностью. Очень довольны математикой. Наши выпускники больше выбирали профильную математику, - отметила на пресс-конференции Путиловская.

Что касается рекордсменов, то по 100 баллов за экзамен набрали 439 выпускников, еще 39 человек сумели набрать 200 баллов, сдав два экзамена на отлично, а одна петербургская выпускница получила 300 балов.

Самым массовым экзаменом при этом стало обществознание, его в Петербурге сдавали 11 324 человека. Информатика - на втором месте. Потом по популярности идут английский язык, биология и физика.

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