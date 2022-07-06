Троих детей поймали со шпаргалками на ЕГЭ в Петербурге

Троих детей поймали со шпаргалками на ЕГЭ-2022 в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подводят предварительные итоги сдачи ЕГЭ-2022. В этом году экзамены сдали порядка 38 тысяч человек. Об этом 6 июля 2022 года рассказала председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

- Мы вернулись к доковидному формату, сдаем экзамены в три этапа: досрочный этап был в марте, основной в июне и сейчас завершился дополнительный этап. Он продолжится в сентябре. До 9 июля сейчас выпускники досдают экзамены, - рассказала Путиловкая.

Также она рассказала, что в этом году было в два раза меньше нарушений, чем в прошлом. Это трое детей, которые пытались использовать шпаргалки на ЕГЭ. Однако их поймали и удалили со сдачи экзаменов.

Известно, что в этом году 439 выпускников набрали по 100 баллов за ЕГЭ, 39 человек по 200 баллов и одна девочка сдала экзамены на 300 баллов.