Элитный ЖК построят на месте отеля на улице Чапыгина

На месте гостиницы "Андерсен-Отель" может появиться новый ЖК. Фото: vk.com/andersenhotel

Новый элитный жилой комплекс появится в самом центре Петроградской стороны. Его построят на месте гостиницы «Андерсен-Отель» на улице Чапыгина. Последние два года отель не работал из-за пандемии и теперь его хотят снести.

- Здание на улице Чапыгина, 4, перешло в собственность ООО «Специализированный застройщик «ЭрБиАй–3». Проект пока находится в стадии разработки, - пишет «Деловой Петербург».

Напомним, что бывшая гостиница «Дружба» была построена в 60-е годы и как здание исторической ценности не имеет. По мнению экспертов рынка недвижимости, новый владелец скорее всего снесет отель, возведя на его месте 7-8 этажный жилой комплекс.

Стоимость квадратного метра в таком месте обычно начинается от 400 тысяч рублей, то есть стандартная двухкомнатная квартира обойдется в 20-25 миллионов.

Сроки реализации проекта пока неизвестны.

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