Мать, убившую новорожденного ребенка в Петербурге, отправили в тюрьму

Женщина, убившая своего новорожденного ребенка в Петербурге, осуждена к лишению свободы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд признал виновной мать, убившую своего новорожденного ребенка. Женщина родила девочку на берегу реки Ижора в сентябре прошлого года и утопила ребенка. Об этом рассказали 6 июля 2022 года в прокуратуре города.

- 20 сентября женщина родила ребенка на берегу Ижоры в Колпинском районе. Желая избавиться от младенца, она положила девочку в полиэтиленовый пакет, завязала его узлом и сбросила в реку, - рассказали в прокуратуре.

Однако пакет с ребенком упал на отмель и его можно было увидеть с берега. Тогда женщина подошла, поднял малышку и снова бросила подальше в реку, после чего ушла.

Спустя время тело нашли местные жители, полиция возбудила уголовное дело и нашла нерадивую мать.

Женщине назначили 3,5 года заключения в исправительной колонии общего режима.