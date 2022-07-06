Петербургский «Горэлектротранс» поможет запустить трамваи в Мариуполе

Петербург поможет восстановить движение трамваев в Мариуполе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские специалисты помогут восстановить движение трамваев в Мариуполе. Сейчас электротранспорт в городе-побратиме Северной столицы не функционирует по понятным причинам.

- В Мариуполе, несмотря на сложную оперативную обстановку, удалось сохранить подвижной состав. Гораздо больше пострадала энергетическая система, - рассказал «Петербургскому дневнику» директор «Горэлектротранса».

При этом, по словам главы предприятия, в Мариуполе удалось сохранить коллектив специалистов, которые готовы работать над восстановлением движения. Пока речь идет только о запуске пилотного трамвайного маршрута.

В июле местные специалисты закончат ревизию инфраструктуры, а потом прорисуют сам маршрут. Далее, с помощью «Горэлектротранса», будет создан проект, а с осени начнется работа уже на улицах Мариуполя.

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