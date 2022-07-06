Ладожский мост на трассе «Кола» разведут ради прохода по Неве корабля с «Алых парусов»

Ладожский мост разведут ради проводки брига "Россия". Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Проезд по Мурманскому шоссе остановят на 45 минут днем 7 июля. Причиной станет разводка Ладожского моста, расположенного на 41 километре трассы, перед поворотом на Кировск и Шлиссельбург. Разводить мост будут по причине прохода по Неве брига «Россия» - знаменитого корабля праздника «Алые паруса».

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке брига «Россия» с максимальным высотным габаритом 29,5 метра будет производиться разводка моста через реку Нева, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Движение машин в это время будет полностью перекрыто. Водителей просят заранее продумывать время и маршрут поездки.

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