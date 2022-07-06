Директора финансовой пирамиды отправили под суд в Новгороде за кражу более 760 млн рублей

В Новгородской области передано в суд уголовное дело о финансовой пирамиде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новгородской области под суд отправится директор финансовой пирамиды, укравший более 760 миллионов рублей. Мужчина промышлял мошенничеством под видом кредитного потребительского кооператива вместе с сообщниками. Об этом 6 июля 2022 года рассказали в МВД России.

- С 2007 года по 2014 год мошенник управлял организацией, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Потребкооператив активно привлекал средства граждан, которым была обещана повышенная доходность по денежным вкладам. Однако на самом деле дивиденды пайщикам выплачивались только за счет средств новых участников, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организаторы пирамиды втихую выводили деньги пайщиков из организации. Когда же вкладчики перестали получать деньги и обратились в полицию, директор конторы уехал за границу. А двух его сотрудников задержали и осудили по статье о мошенничестве.

Самого директора задержали уже в 2019 году в аэропорту Домодедово. Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску остальных участников криминальной схемы.