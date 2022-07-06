Школьница из Ленобласти вошла в 16 человек по России, сдавших ЕГЭ на 300 баллов

Школьница из Ленобласти набрала 300 баллов на ЕГЭ. Фото: Администрация ЛО

Выпускница гимназии №2 города Тихвина набрала абсолютный результат на ЕГЭ. Три экзамена она сдала на 300 баллов, войдя в число 16 человек в России, получивших такие же оценки. О гордости за представительницу 47 региона сообщает пресс-служба областной администрации.

- Анастасия Евстифеева получила максимальные оценки по русскому языку, литературе и обществознанию, - отмечают в пресс-службе.

Кроме этого, еще трое школьников из Ленобласти сумели набрать 200 баллов, а 60 выпускников сумели получить абсолютный результат за один экзамен, заработав 100 баллов.

Напомним, что 300 баллов на ЕГЭ набрала и выпускница лицея №150 Калининского района Петербурга.

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