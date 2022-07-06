Следствие требует отправить в СИЗО троих генералов МВД Петербурга

СК просит суд арестовать трех генералов по делу Фонда ГУВД Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следствие направило в суд ходатайство о заключении под стражу троих генералов МВД из Санкт-Петербурга. 6 июля 2022 года стало известно о задержании бывшего главы МВД Петербурга и Ленобласти, нынешнего помощника главы МВД России Сергея Умнова, его бывшего помощника Ивана Абакумова и начальника ГИБДД Петербурга и 47-го региона Алексея Семенова. Также вместе с ними по уголовному делу как обвиняемая проходит Елена Копьева, начальник 9-го отдела управления ГИБДД по Северной столице и области.

- В Басманный районный суд Москвы направлено ходатайство избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех обвиняемых по делу о злоупотреблении должностными обязанностями, - рассказали в московских судах общей юрисдикции.

Все четверо обвиняются в том, что используя свои должности, тратили средства Фонда полиции на покупку вещей для личного пользования. Сумма растрат не уточняется.

Следствие просит избрать меру пресечения на 2 месяца.