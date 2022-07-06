Футбол на инвалидных электроколясках пройдет в Петербурге перед матчем Суперкубка

Футбол на электроколясках пройдет в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пройдет футбольный матч на инвалидных колясках. 9 июля 2022 года перед игрой Суперкубка на стадионе "Петровский" встретятся футболисты и футболистки с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Хотим, чтобы футбольный праздник в ближайшие дни был доступен для всех. Матчи пройдут в рамках футбольного фестиваля "Мы вместе", организованного РФС и Федерацией футбола Санкт-Петербурга, - отметил Пиотровский.

Игра пройдет между командами Петербурга и Ленинградской области, в которые войдут атлеты из специальной Олимпиады и ветераны команд "Зенита" и "Спартака". Также на поле сойдутся глухие спортсменки города и области, а следом за ними встретятся сборные Федерации футбола и команда из Москвы.

В заключительном этапе в футбол сыграют юные воспитанники "Зенита" и "Спартака" с церебральным параличом.