Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 12:00

Житель Волхова угнал старую «копейку», привязав ее к вызванному такси

Владелец раритета оценил «Жигули» в 100 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Волхове упорный мужчина угнал "копейку".

В Волхове упорный мужчина угнал "копейку".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Волховского района Ленобласти раскрыла курьезный угон старых «Жигулей». Один житель города Волхова так прикипел к чужой «копейке», что сначала с угрозами требовал ее отдать, а потом просто угнал. Прицепив к такси.

- Установлено, что задержанный угрожал заявителю физической расправой и требовал передать ему в пользование автомобиль ВАЗ-2101, после чего вызвал такси и уговорил таксиста отбуксировать «Жигули» к автосервису, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сам 50-летний владелец ВАЗа оценил машину в 100 тысяч рублей. И это при том, что «копейка» была неисправна и не могла ездить сама. Тем не менее, по факту инцидента было возбуждено дело по статье «Грабеж». А 4 июля был задержан 30-летний подозреваемый.

Автомобиль найден, и был передан владельцу на ответственное хранение.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.