Житель Волхова угнал старую «копейку», привязав ее к вызванному такси

В Волхове упорный мужчина угнал "копейку". Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Волховского района Ленобласти раскрыла курьезный угон старых «Жигулей». Один житель города Волхова так прикипел к чужой «копейке», что сначала с угрозами требовал ее отдать, а потом просто угнал. Прицепив к такси.

- Установлено, что задержанный угрожал заявителю физической расправой и требовал передать ему в пользование автомобиль ВАЗ-2101, после чего вызвал такси и уговорил таксиста отбуксировать «Жигули» к автосервису, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сам 50-летний владелец ВАЗа оценил машину в 100 тысяч рублей. И это при том, что «копейка» была неисправна и не могла ездить сама. Тем не менее, по факту инцидента было возбуждено дело по статье «Грабеж». А 4 июля был задержан 30-летний подозреваемый.

Автомобиль найден, и был передан владельцу на ответственное хранение.

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