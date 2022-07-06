Камера сняла подростков, скрутивших видеонаблюдение в центре Петербурга

Камера сняла на видео подростков, скрутивших видеонаблюдение на Шпалерной Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге компания подростков, которые, видимо, гуляли всю ночь, решила похулиганить и зачем-то скрутить камеру, установленную на Шпалерной улице. Это произошло в 5:26 часов утра 6 июля 2022 года. Однако ребята не подумали, что видеонаблюдение включено и все их проделки были записаны.

- Сегодня 6 июня в 5:26 по адресу Шпалерная 8 была украдена камера наружного наблюдения. Лиц причастных к краже, а также их родителей предупреждаем, если в течении трех дней не будет возмещен материальный ущерб, будет подано заявление в полицию, - обратился через социальные сети разгневанный хозяин камеры.

Полиции найти подростков не составит труда, так лица всех хорошо видны на видео. Да и нежные объятия одной из парочек, пока их друзья ломают чужое имущество, тоже.

Пользователи соцсети посоветовали хозяину камеры не тянуть, а сразу же обратиться в полицию с заявлением. Тем более, что хулиганы сами, не подумав, засветили свои лица на видео.