Рейсовый автобус столкнулся в грузовиком на Выборгском шоссе в Петербурге

Пассажирский автобус столкнулся в грузовиком на Выборгском шоссе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошло ДТП между рейсовым автобусом с пассажирами и грузовиком. Авария случилась в 10:20 часов утра 6 июля 2022 года у дома 17 по Выборгскому шоссе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Рейсовый автобус "МАН" с пассажирами совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН". В результате ДТП трое пассажиров автобуса, - рассказали в полиции.

Среди пострадавших две женщины 39 и 64 лет и 69-летний мужчина. Всех их госпитализировали в больницу.

По рассказал очевидцев, автобус врезался в грузовик. По всей видимости, водитель пассажирского транспорта не рассчитал скорость и слепые зоны грузовика. Из-за ДТП на шоссе оказались заблокированы две полосы движения.

Сейчас дорожная полиция проводит проверку.