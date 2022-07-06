Рейсовый автобус столкнулся в грузовиком на Выборгском шоссе в Петербурге

Пассажирский автобус столкнулся в грузовиком на Выборгском шоссе в Петербурге
Фото: СОЦСЕТИ
В Санкт-Петербурге произошло ДТП между рейсовым автобусом с пассажирами и грузовиком. Авария случилась в 10:20 часов утра 6 июля 2022 года у дома 17 по Выборгскому шоссе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
- Рейсовый автобус "МАН" с пассажирами совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН". В результате ДТП трое пассажиров автобуса, - рассказали в полиции.
Среди пострадавших две женщины 39 и 64 лет и 69-летний мужчина. Всех их госпитализировали в больницу.
По рассказал очевидцев, автобус врезался в грузовик. По всей видимости, водитель пассажирского транспорта не рассчитал скорость и слепые зоны грузовика. Из-за ДТП на шоссе оказались заблокированы две полосы движения.
Сейчас дорожная полиция проводит проверку.