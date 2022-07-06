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Происшествия6 июля 2022 12:26

Комздрав рассказал о состоянии пассажиров, пострадавших в ДТП автобуса с грузовиком в Петербурге

В больнице оказались три человека
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комздрав рассказал о состоянии пассажиров, пострадавших в ДТП автобуса с грузовиком на Выборгском шоссе

Комздрав рассказал о состоянии пассажиров, пострадавших в ДТП автобуса с грузовиком на Выборгском шоссе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 6 июля 2022 года на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате пострадали четверо пассажиров автобуса. Трое были госпитализированы: две женщины 39 и 64 лет и 69-летний мужчина. Об их состоянии рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- Двое доставлены в Елизаветинскую больницу. Это мужчина в тяжелом состоянии, а также женщина, она в состоянии средней тяжести, - рассказали в комитете.

Еще одну женщину отправили в Городскую больницу 40 Курортного района. Ее состояние тоже оценивается, как средней тяжести. Четвертый человек пострадал не очень сильно и от помощи врачей отказался.

Напомним, что авария произошла в одиннадцатом часу утра у дома 17 по Выборгскому шоссе. Детали произошедшего устанавливает полиция.