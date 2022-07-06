Мужчина утонул в машине, упавшей в реку в Ленобласти

Мужчина утонул в машине, упавшей в реку Бурная в Ленобласти / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области мужчина за рулем автомобиля съехал в реку и утонул вместе с машиной. Трагедия произошла 4 июля 2022 года в Приозерском районе. Автомобиль затонул в реке Бурная. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

- 4 июля мужчина за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в реку Бурная, в результате чего утонул, - рассказали спасатели.

К поискам приступили поисковые отряды Приозерска и Шлиссельбурга. Труп водителя со дна реки достали водолазы и передали сотрудникам полиции.

Отметим, что это уже третий подобный случай за последнее время. В ночь на 3 июля три человека утонули в "Ауди", упавшем в карьер в Мяглово. Уже днем 3 июля автомобиль "Фольксваген", в котором находилась пара 74-летних пенсионеров, вылетела в реку Вуокса между Приозерском и поселком Мельниково. Женщина погибла. О состоянии ее супруга не сообщается.