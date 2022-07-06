«Онаниста», избитого родителями на детской площадке в Петербурге, отпустили домой без уголовного дела

СК не нашел признаков развратных действий у задержанного и избитого мужчины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История с избиением мужчины, якобы занимавшимся онанизмом на детской площадке в Приморском районе Петербурга, получила свое продолжение. Подозреваемого отпустили домой. И дела на него заводить тоже не стали.

- Следственный комитет не усматривает основания для возбуждения уголовного дела по статье 135 УК РФ (Развратные действия), - сообщает паблик «Дорожный инспектор», ранее писавший о начале конфликта.

Как отмечают в администрации паблика, в следующий раз родителям детей, увидевшим по их словам непристойное поведение мужчины, надо было снимать все на видео, чтобы потом не иметь проблем с доказательствами.

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