«Молчи в тряпочку»: истеричная пассажирка задрала ноги и устроила скандал в такси в Петербурге

В Петербурге пассажирка избила таксиста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной эпизод легендарного сериала «Вези меня, мразь» произошел в России. На этот раз отличился Петербург. Здесь, в культурной столице, пассажирка сначала долго скандалила и унижала водителя такси, а под конец поездки ударила его ногой в голову.

- Если ты водитель такси - будь добр, сиди и молчи в тряпочку, - кричит девушка на видео, опубликованном в соцсетях.

Ее спутник пытался в это время утихомирить разошедшуюся подругу поцелуями, но «валькирия» была неугомонна. Она, с применением народного языка, объяснила таксисту, что - хозяйка жизни и зарабатывает намного больше него.

Дама кричала, скандалила, а под конец поездки задрала ноги на спинку водительского кресла. На просьбы убрать их не реагировала. Когда же таксист затормозил, чтобы высадить пару на месте назначения, пассажирка как бы «случайно» ударила его ногой в ухо.

Что было дальше, история умалчивает. Но следующей раз девушке лучше ехать на метро.

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