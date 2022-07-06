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Общество6 июля 2022 13:52

В Петербурге резко выросла нагрузка на отделы по оформлению загранпаспортов

Это произошло после отмены карантинных ограничений на границах с Финляндией и Эстонией
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге резко вырос спрос на загранпаспорта и визы.

В Петербурге резко вырос спрос на загранпаспорта и визы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы резко бросились оформлять финские шенгенские визы и загранпаспорта. Это произошло после отмены карантинных ограничений как со стороны соседних Эстонии и Финляндии, так и со стороны России. Как результат - ажиотаж в визовых центрах и миграционных отделениях, выдающих «загранники».

- Число заявлений на получение заграничных паспортов в Центральном районе Петербурга выросло в три раза, - пишут «Невские новости».

Впрочем, в центре города часто документы оформляют не только местные жители, но и многие другие петербуржцы, которым так просто удобнее. До 70% посетителей не являются жителями Центрального района.

В среднем в отделении в переулке Крылова выдают до 100 загранпаспортов.

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