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Общество6 июля 2022 14:16

В Петербурге начался второй этап зачисления детей в первые классы

С этого момента подавать заявления в школы могут жители любых районов города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге начался второй этап записи в школы.

В Петербурге начался второй этап записи в школы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 6 июля в Петербурге стартовал второй этап записи детей в первые классы. На этом этапе подавать заявления в ту или иную школу могут не только льготники или жители прикрепленных территорий, но и все желающие.

- Заявления можно направлять как онлайн через Единый портал госуслуг Санкт Петербурга gu.spb.ru, так и через многофункциональные центры «Мои документы», - сообщает пресс-служба Смольного.

Только за первые часы родители будущих первоклашек подали 2000 заявлений через госуслуги, еще 363 человека пришли в МФЦ. Прием документов на портале оптимизирован к нагрузке и прекращается для той или иной школы, когда места заканчиваются.

На первом, льготном, этапе от петербуржцев принято 39 900 заявлений.

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