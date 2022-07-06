Горящий самосвал собрал пробку на трассе М-11 в Ленобласти

На трассе Москва-Петербург сгорел грузовик. Фото: vk.com/spb_today

Огненное ДТП произошло на скоростной платной трассе М-11 Петербург-Москва в Ленобласти. У поселка Ушаки в Тосненском районе вечером 6 июля вспыхнул самосвал. Горящий грузовик занял две полосы, из-за чего движение в сторону Москвы практически остановилось.

- На платной дороге М11 в сторону Москвы горит большегруз. Закрыто две полосы, проезда нет. Скопилась пробка, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, дорожные службы и пожарные. Движение по одной полосе трассы частично открылось, длина пробки на данный момент составляет около двух километров.

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