Бывший замминистра культуры России получил 8,5 лет по делу о хищении 800 млн рублей на реставрации Эрмитажа

Бывший замминистра культуры получил срок по делу о хищениях на реставрации Эрмитажа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов получил 8,5 лет по громкому делу о хищении 800 миллионов рублей на реставрации Государственного Эрмитажа на Старой Деревне.

- Как установил суд, Пирумов и экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо организовали заключение госконтракта по реставрации Эрмитажа без реального намерения его исполнить, - сообщает ТАСС.

Полученные на работы деньги были перечислены в подконтрольные обвиняемым организации. Позднее руководство Эрмитажа выдвинуло к фигурантам дело гражданский иск о возмещении похищенных средств в размере 856 млн рублей.

Кроме 8,5 лет Пирумов заплатит штраф в 1,5 миллиона рублей. После приговора он был взят под стражу в зале суда. Борис Мазо от правосудия скрылся.

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