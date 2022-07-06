ЗАГСы Ленобласти готовятся к свадебному буму в День семьи, любви и верности

В Ленобласти ждут ажиотаж свадеб в День семьи, любви и верности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЗАГСы Ленинградской области готовы к большому количеству свадеб 8 июля, в День Петра и Февронии. Об этом пишет online47.ru. По данным издания, минимум 169 влюбленных пар из области собираются пожениться. Времени и места для регистрации брака в итоге хватит всем.

- Для сравнения - в обычные дни ЗАГСы 47 региона регистрируют по 50-60 браков, а в красивую дату 22.02.2022 их было 80, - выяснили журналисты издания.

Популярнее всего у женихов и невест Выборгский ЗАГС. Всего за июнь 2022 года в Ленобласти успели сыграть 803 свадьбы. К слову, за первый месяц лета в регионе появилось на свет больше 1,1 тысячи малышей, в том числе одна тройня и 14 двойняшек. Пока что в битве полов выигрывают мальчишки. Парней родилось 624, тогда как девочек – 537.