Петербуржцы за полчаса поймали три гигантских щуки

Рыбку потом отпустили обратно в залив. Фото: vk.com/kuharenok

Удачливые рыбаки похвастались своим уловом на Финском заливе. За полчаса на спиннинг они поймали три громадных щуки. Разница между каждой рыбкой составила десять минут. Об этом рассказал рыбак Алексей Кухарь на своей странице «Вконтакте». По началу, ему с друзьями не везло, и «охотники» думали сворачивать удочку.

- А потом нашли локальную точку. И вроде ж не стайная рыба щука. Разница между поимками 10 минут. Друг даже сначала отказывался верить, что еще одна мать села, ведь. Только-только свою отпустил, - радостно сообщает Алексей.

В итоге первая щука оказалась – 2,5 кг, вторая 7, 1 кг, а самая последняя – 8,5. Рыбу мужчины отпустили обратно в Финский залив.