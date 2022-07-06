В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ирина Брагина ФОТО: пресс-служба театра

В Петербурге умерла ведущая солистка Театра музыкальной комедии Ирина Брагина. Она скончалась на 96-ом году жизни 4 июля 2022 года. Ирина Брагина была артисткой театра с 1952 по 1983 год.

- Театр выражает соболезнования в связи с кончиной артистки ее близким. О дате и месте похорон объявят дополнительно, - сказали сотрудники Театра музыкальной комедии.

Ирина Брагина ФОТО: пресс-служба Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга

Ирина Брагина родилась 5 марта 1927 года в Ленинграде. В качестве солистки-вокалистки в Ленинградский театр музыкальной комедии ее пригласили в 1952 году. Там она проработала более 30 лет.

Больше всего Ирина Брагиной нравились роли героинь "с характером"

Ирину Брагину вспоминают как артистку с яркой и броской сценической внешностью. У нее был большой голос (сопрано), темперамент и несомненное актерское дарование. Вскоре она заняла ведущее положение в театре. Ее героини всегда были эффектны и уверены в себе. Больше всего Ирина Брагина любила выступать в партиях героинь «с характером» и «гранд-кокет».

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