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Общество6 июля 2022 16:02

Умерла ведущая солистка Театра музыкальной комедии Ирина Брагина

Она проработала в нем более 30 лет
Кирилл МИНЯЙЛО
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ирина Брагина ФОТО: пресс-служба театра

В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ирина Брагина ФОТО: пресс-служба театра

В Петербурге умерла ведущая солистка Театра музыкальной комедии Ирина Брагина. Она скончалась на 96-ом году жизни 4 июля 2022 года. Ирина Брагина была артисткой театра с 1952 по 1983 год.

- Театр выражает соболезнования в связи с кончиной артистки ее близким. О дате и месте похорон объявят дополнительно, - сказали сотрудники Театра музыкальной комедии.

Ирина Брагина ФОТО: пресс-служба Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга

Ирина Брагина ФОТО: пресс-служба Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга

Ирина Брагина родилась 5 марта 1927 года в Ленинграде. В качестве солистки-вокалистки в Ленинградский театр музыкальной комедии ее пригласили в 1952 году. Там она проработала более 30 лет.

Больше всего Ирина Брагиной нравились роли героинь "с характером"

Больше всего Ирина Брагиной нравились роли героинь "с характером"

Ирину Брагину вспоминают как артистку с яркой и броской сценической внешностью. У нее был большой голос (сопрано), темперамент и несомненное актерское дарование. Вскоре она заняла ведущее положение в театре. Ее героини всегда были эффектны и уверены в себе. Больше всего Ирина Брагина любила выступать в партиях героинь «с характером» и «гранд-кокет».

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