Агрессивный мужчина мешал сносить незаконный забор в Сестрорецке

Агрессивный мужчина препятствовал сносу незаконного забора в Сестрорецке (дебошир с мобильным телефоном в руках) ФОТО: комитет по контролю за имуществом Петербурга

В Сестрорецке мужчина оскорблял и угрожал сотрудникам комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, которые демонтировали незаконный забор. Инцидент записали на видеокамеру. Ограждение установили за границы частной территории. Так владелец увеличил занимаемую территорию более чем на 150 кв. м. Ранее его не раз предупреждали убрать незаконный забор. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

- Мужчина представился собственником участка. Он приехал на автомобиле и сбил зеркалом одного из сотрудников. После агрессивный мужчина пытался толкать работников, отбирать инструменты, оскорблял и угрожал физической расправой, - рассказали в комитете.

Некоторые местные жители узнали в нем водителя, который устроил стрельбу после конфликта за место на проезжей части. На кадрах тот же автомобиль с теми же госномерами, который приехал на участок.

Сотрудники комитета вызвали полицейских и медиков. Забор демонтировали.

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