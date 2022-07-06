Наездница на лошади чуть не попала в ДТП на повороте к Обводному каналу

Лошадь и ее наездница едва не попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина на лошади едва не попала в аварию на повороте с проспекта Обуховской обороны к набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях.

- Водитель заметил лошадь и наездницу утром 6 июля примерно в 09:20 часов, - пишет автор публикации в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как лошадь перебегает дорогу в неположенном месте. Автомобиль снизил скорость только после того, как заметил животное. Увидеть лошадь сразу было трудно, пишут пользователи в комментариях. По их же замечаниям, в районе Обводного канала лошади и их наездники находятся ежедневно. Обычно животные топчут газоны и пачкают тротуары, жалуются в комментариях.

Одна из жительниц написала, что неподалеку находится пешеходный переход, который могла бы пересечь женщина на лошади.

В апреле на Благовещенском мосту произошло ДТП с запряженной лошадьми каретой и автомобилем. Горожане назвали аварию «чисто петербургской».

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