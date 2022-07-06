Суд Петербурга отправил под домашний арест пенсионерку, убившую сына во сне

Суд отправил под домашний арест женщину, убившую сына во сне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге отправили под домашний арест пенсионерку, которая убила сына во сне. О приговоре сообщили в объединенной пресс-службе судов города в среду, 6 июля.

- Преступление произошло в квартире на улице Костылева не позднее 05:40 часов 2 июля. Обвиняемая множество раз ударила тупым предметом сына, пока тот спал. В результате пострадавший получил двусторонние переломы ребер. Смерть сына наступила на месте происшествия. Все случилось на почве внезапно неприязненных отношений, - установил Петродворцовый районной суд города.

Пенсионерку задержали через два дня после убийства сына. Под домашним арестом она пробудет до 3 сентября. Ей запретили выходить за пределы квартиры, кроме явки к следователю или в суд. Однако ей можно гулять не более трех часов в день с 11:00 до 17:00 часов. Женщине также нельзя использовать средства связи и интернет.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.