Блогеру Хованскому смягчили обвинение по делу об оправдании терроризма

Хованскому смягчили обвинение по делу об оправдании терроризма Фото: Артем КИЛЬКИН

Дело блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма, поступило во второй Западный окружной суд в Москве. Согласно данным сайта, обвинение смягчили. Ранее его обвиняли по второй части статьи о публичном оправдании терроризма. Теперь – по первой. Юрист Павел Чиков заявил, что Хованский не будет подвергнут уголовному наказанию, даже если его признают виновным.

- Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Юрия Хованского – в суд обвинение поступило по первой части статьи за оправдание терроризма, то есть по менее тяжкой статье. Иными словами, срок давности за это деяние истек, Хованский не может быть подвергнут уголовному наказанию даже в случае признания виновным, - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Напомним, что блогера Юрия Хованского арестовывали за экстремистскую песню, в которой он положительно оценивал теракт на Дубровке во время «Норд-Оста» и желал убийства детей.

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