Тело мертвого мужчины достали из озера Вуокса в Ленобласти

Мужчина утонул в озере Вуокса в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина утонул в озере Вуокса в Ленинградской области. Трагичный случай произошел 2 июля. Сотрудники аварийно-спасательной службы 47-го региона сообщили об обнаружении погибшего в среду, 6 июля.

- Спасатели нашли тело погибшего мужчины. Его доставили на берег и передали полицейским, - говорится в сообщении.

Мертвого мужчину достали из озера Вуокса ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Участок озера Вуокса не входит в список мест, которые патрулируют спасатели. Они напоминают гражданам быть предельно осторожными у водоемов. Купаться в акваториях, не оборудованных для этого, опасно для жизни. Спасатели призывают жителей беречь себя и близких.

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