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Авто6 июля 2022 21:59

Смольный напомнил водителям о правилах парковки во избежание штрафов

За нарушение могут взыскать три тысячи рублей
Кирилл МИНЯЙЛО
Водителям Петербурга напомнили, как правильно парковаться во избежание штрафов

Водителям Петербурга напомнили, как правильно парковаться во избежание штрафов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владельцам автомобилей в Петербурге напомнили, как правильно оплачивать парковку, чтобы избежать штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

- Водителям нужно указывать корректную зону платной парковки при оплате парковочных сессий. В противном случае автомобилистам грозит административный штраф в три тысячи рублей, - говорится в сообщении.

Платное парковочное пространство разделено на четыре парковочные зоны: 7801 «Смольнинское», №7802 «Литейный округ», №7804 «Лиговка-Ямская», №7805 «Владимирский округ».

В Петербурге четыре зоны платной парковки

В Петербурге четыре зоны платной парковки

Фото: Пресс-служба Смольного

Найти номер нужной зоны можно на информационных табличках, на сайте центра управления парковками или на карте на сайте парковочного пространства.

Там же для водителей разместили подробную информацию о порядке и правилах пользования платной парковкой. Также сведения можно узнать у консультантов центра по номеру: 417-50-00. Они работают круглосуточно.

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