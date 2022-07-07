Смольный напомнил водителям о правилах парковки во избежание штрафов

Водителям Петербурга напомнили, как правильно парковаться во избежание штрафов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владельцам автомобилей в Петербурге напомнили, как правильно оплачивать парковку, чтобы избежать штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

- Водителям нужно указывать корректную зону платной парковки при оплате парковочных сессий. В противном случае автомобилистам грозит административный штраф в три тысячи рублей, - говорится в сообщении.

Платное парковочное пространство разделено на четыре парковочные зоны: 7801 «Смольнинское», №7802 «Литейный округ», №7804 «Лиговка-Ямская», №7805 «Владимирский округ».

В Петербурге четыре зоны платной парковки Фото: Пресс-служба Смольного

Найти номер нужной зоны можно на информационных табличках, на сайте центра управления парковками или на карте на сайте парковочного пространства.

Там же для водителей разместили подробную информацию о порядке и правилах пользования платной парковкой. Также сведения можно узнать у консультантов центра по номеру: 417-50-00. Они работают круглосуточно.

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