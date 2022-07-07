Последние новости в Санкт-Петербурге на 7 июля 2022 года: арест трех генералов и предводитель-голубь

Последние новости в Санкт-Петербурге на 7 июля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 июля 2022 года.

Трех генералов, обвиняемых в превышении должностных полномочий в Петербурге, арестовали до сентября. Бывший начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов и начальник ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов пробудут под стражей до 5 сентября, бывший заместитель главы МВД Северной столицы и области Иван Абакумов – до 6 сентября. Меру пресечения вынес Басманный районный суд Москвы 6 июля 2022 года.

Новая скульптура появилась в Петербурге. На улице Блохина на жилом доме поселился голубь в спортивном костюме и кепке. Изваяние неизвестного художника уже окрестили гоп-горгульей (от слова «гопник»). Но местных птиц скульптура не напугала.

Мужчина утонул в озере Вуокса в Ленинградской области. Трагичный случай произошел 2 июля. Сотрудники аварийно-спасательной службы 47-го региона сообщили об обнаружении погибшего в среду, 6 июля.

Дело блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма, поступило во второй Западный окружной суд в Москве. Согласно данным сайта, обвинение смягчили. Ранее его обвиняли по второй части статьи о публичном оправдании терроризма. Теперь – по первой. Юрист Павел Чиков заявил, что Хованский не будет подвергнут уголовному наказанию, даже если его признают виновным.