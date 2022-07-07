До +22 градусов и дождливо будет в Петербурге в четверг, 7 июля

Днем в Петербурге будет до +22 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Привычная для лета слегка пасмурная погода вернулась в Петербурге. В наступивший четверг синоптики обещают умеренное тепло и осадки. Правда, небольшие. Но жары, которая стояла на прошлой неделе, точно не будет.

- 7 июля в Петербурге ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Температура днем составит +20…+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться и составит 758 мм ртутного столба, что близко к норме, - сообщает городской гидрометцентр.

Ветер днем – юго-западный и западный умеренный. С утра – штиль. Влажность в городе составляет 75 процентов.

Примерно такая же погода сохранится и на ближайшие два дня, пятницу с субботой, но немного потеплеет до +23…+24 градусов.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.