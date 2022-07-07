Власти объяснили, почему в Петербурге меньше стали стричь газоны

Некоторые газоны решили стричь раз в сезон, чтобы не вредить почве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему в Петербурге стали меньше косить газоны и некоторые из них теперь выглядят заросшими? Этим вопросом задались активные горожане. Одни из них были за «порядок», другие – за естественный рост травы. Ведь покос, по их мнению, вредит и почве, и всей той живности, которая там водится. В итоге в Комитете по благоустройству прислушались к мнению последних.

- Луговой газон стригут его раз в сезон. А самый распространенный – газон обыкновенный, который стригут раз в месяц, - рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» главный специалист отдела содержания территорий зеленых насаждений Светлана Езерская.

По просьбам жителей города, в прошлом и этом году было решено перевести часть обыкновенных газонов в луговые. В общей сложности статус поменяли более двух тысяч гектаров.

В частности, теперь более «диким» выглядит Муринскй парк.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.