МЧС предупреждает о ливнях, грозах и резком ветре в Ленобласти

В Ленобласти обещают сильные дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели из ленинградской области предупреждают местных жителей об ударе стихии. По прогнозу синоптиков, в четверг, 7 июля, в большинстве районов 47 региона будут лить дожди. Причем кое-где очень сильные, с грозами и ветром.

- 7 июля утром в большинстве районов дожди, на востоке местами очень сильные, гроза с порывистым ветром. Ожидается до 50 мм осадков за период 12 часов в восточной части Ленинградской области, - предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Скорость ветра при грозе может достигать 10 метров в секунду. Видимость во время дождя ухудшится, поэтому водителей просят быть осторожными на дорогах и не допускать ДТП.

Температура воздуха в течение дня в Ленобласти составит +18…+23 градуса, атмосферное давление будет повышаться.

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