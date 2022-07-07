У материнского капитала в Ленинградской области появятся новые возможности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты законодательного собрания Ленобласти предложили внести изменения в «Социальный кодекс Ленинградской области», согласно которым у многодетных жителей региона появляются новые возможности использования маткапитала. Так, по инициативе депутата Михаила Колымцева на рассмотрение заксобранием внесен законопроект, который предусматривает возможность направить средств материнского капитала на получение матерью или отцом, образования. Для этого третий ребенок в семье должен быть рожден или усыновлен после 1 июля 2011 года. Депутат Никита Коваль предложил законопроект, которым предусматривается использование материнского капитала для оплаты кредита на приобретение транспортного средства. Оба законопроекта рассмотрены в первом чтении.