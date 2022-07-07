Тело утопленника нашли утром 7 июля в Ладожском озере у реки Сясь

В Ладожском озере нашли утонувшего мужчину. Фото: АСС ЛО.

Очередная трагедия на воде произошла в Ленинградской области. Утром 7 июля в акватории Ладожского озера было замечено тело человека. На место были вызваны полиция и спасатели. Последние и достали труп из воды.

- Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога доставили погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

По данным спасателей, труп плавал в Ладоге, в районе устья реки Сясь. Сейчас тело отправлено на судмедэкспертизу, которая установит точные причины смерти. Личность погибшего выясняет полиция.

Отметим, что лишь накануне спасателям пришлось доставать из воды мужчину, утонувшего в озере Вуокса.

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