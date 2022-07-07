Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 7:19

Новые квитанции от «Петроэлектросбыта» получат жители Петербурга в июле

В платежном документе появится строчка "Обращение с ТКО"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новые квитанции от «Петроэлектросбыта» начнут получать жители Петербурга в июле

Новые квитанции от «Петроэлектросбыта» начнут получать жители Петербурга в июле

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С июля 2022 года еще 321 тысяча жителей Санкт-Петербурга начнет получать обновленные квитанции от компании «Петроэлектросбыт». Теперь у них в документе, вместе с платной за электричество, будет отражаться и плата за вывоз мусора, которая ранее была в общей квитанции за ЖКХ. Об этом 7 июля 2022 года рассказали в компании.

- Жители петербургских квартир и индивидуальных жилых строений начали получать единый платежный документ со строчкой «Обращение с ТКО». На данный момент в городе такие квитанции получают уже 1,3 тысячи квартир, - уточнили в компании.

Изменения в квитанции можно увидеть, не дожидаясь бумажной версии, в личном кабинете приложения «ПСК\ПЭС».

Для тех же горожан, кого еще не внесли в платежку «Петроэлектросбыта», плата за вывоз мусора будет начисляться в общую квитанцию.