В Петербург пришла новая техника для строительства метро

"Метрострой" получил новую технику. Фото: МССС

Новая техника для строительства метрополитена прибыла в Петербург. Погрузочные машины закупил «Метрострой северной столицы» (МССС). При этом, в нынешних условиях, искать поставщика было решено в России.

- Оборудование закупили у российского производителя ООО «Гортехкомплект» в Белгороде. Аппараты уже прошли техосмотр и ждут возможности отправиться в тоннели, - сообщает пресс-служба «Метростроя».

В компании отмечают, что техника специфическая, предназначена исключительно для работы под землей, в том числе при прокладке тоннелей. Куда именно направят погрузчики, в МССС не уточняют.

Напомним, что на днях Госглавэкспертиза одобрила проект предварительных работ по продолжению зеленой ветки метро до станции «Зоопарк» («Каменка»).

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