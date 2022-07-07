Завод молочной продукции «Лосево» возобновил работу под Петербургом

Завод "Лосево" возобновил работу под Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Санкт-Петербургом возобновил работу завод "Лосево". Молочная продукция компании пропала с полок магазинов еще осенью 2021 года, так как находилась на реорганизации. Спустя восемь месяцев цеха снова были запущены. В "Лосево" рассчитывают, что поставки будут возобновлены в течение месяца, пишет "Деловой Петербург" 6 июля 2022 года.

- На полки магазинов-партнеров и фирменного магазина в Светогорске, где находится завод, вернется весь ассортимент продукции: молоко, йогурты, кефир, ряженка, творог, сливочное масло, ацидофилин и бифилайф, сметана, - приводит издание слова гендиректора компании Эльдара Беглова.

Когда компания ушла на реорганизацию, фирменные магазины закрылись. Сейчас планируется, что продукция будет поставляться в крупные сетевые и небольшие магазины.

Эксперты отмечают, что сейчас производителю важно сохранить качество своего продукта, а также найти варианты для упаковки, что ныне стало не так просто.