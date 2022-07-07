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Дом. Семья7 июля 2022 7:45

Больше 20 собак погибли в Петербурге от рук догхантеров

Об этом на заседании правительственного совета заявили защитники животных
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Владельцев собак призывают беречь питомцев от догхантеров.

Владельцев собак призывают беречь питомцев от догхантеров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минимум два десятка собак стали жертвами догхантеров в Петербурге. Именно так, от английских слов «дог» - собака и «хант» - охота» называют людей, намеренно убивающих животных. Причем в большинстве случаев собак травят едой с ядом, которую раскидывают в местах прогулок.

- В заседании Совета при Правительстве Санкт Петербурга по вопросам отношения к животным приняли участие представители сообщества владельцев собак. Они рассказали о борьбе с догхантерами, из-за которых погибло уже больше 20 животных, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева, который курирует сферу защиты животных.

Сейчас, по поручению властей города, вопросом занимается полиция. А садово-парковые службы тщательно следят за уборкой Полюстровского парка, где произошло несколько инцидентов с отравлением собак.

А владельцев четвероногих призывают к внимательности при выгуле питомцев.

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