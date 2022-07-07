Больше 20 собак погибли в Петербурге от рук догхантеров

Владельцев собак призывают беречь питомцев от догхантеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минимум два десятка собак стали жертвами догхантеров в Петербурге. Именно так, от английских слов «дог» - собака и «хант» - охота» называют людей, намеренно убивающих животных. Причем в большинстве случаев собак травят едой с ядом, которую раскидывают в местах прогулок.

- В заседании Совета при Правительстве Санкт Петербурга по вопросам отношения к животным приняли участие представители сообщества владельцев собак. Они рассказали о борьбе с догхантерами, из-за которых погибло уже больше 20 животных, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева, который курирует сферу защиты животных.

Сейчас, по поручению властей города, вопросом занимается полиция. А садово-парковые службы тщательно следят за уборкой Полюстровского парка, где произошло несколько инцидентов с отравлением собак.

А владельцев четвероногих призывают к внимательности при выгуле питомцев.

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