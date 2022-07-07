В Петербурге спасатели скрутили мужчину, кричавшего «я ее не насиловал» и грозившего прыгнуть с балкона

Петербуржца, решившего прыгнуть с балкона из-за девушки, спасли сотрудники МЧС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Настоящую спасательную операцию с надуванием батута-подушки для падающих с высоты людей, провели в Петербурге сотрудники МЧС. Вечером 6 июля их вызвали на улицу Карбышева. В доме 51, стоящем у площади Мужества, на общем балконе истерил мужчина. Он кричал, что никого не насиловал и грозился прыгнуть вниз.

- Угол Карбышева и 2-го Муринского. Парень с криками «я ее не насиловал» грозился прыгнуть. Службы отработали на ура, - сообщают очевидцы произошедшего в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пока одни спасатели дежурили внизу, а другие на балконе уговаривали молодого мужчину не совершать глупостей, другие мчсники подкрались к прыгуну со спины, схватили и скрутили.

Позднее парня передали врачам скорой помощи. Причины его поступка выясняет полиция.

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