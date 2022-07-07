Останки мирных жителей, расстрелянных фашистами, нашли в Ленобласти

Массовое захоронение мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, нашли в Гатчине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области поисковой отряд "Искра" обнаружил массовое захоронение мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Останки около 30 человек, расстрелянных фашистами, находятся в парке "Сильвия" в Гатчине. Об этом 7 июля 2022 года рассказали в следственном комитете региона.

- В ходе осмотра извлечены скелетированные останки не менее 30 человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во времена Великой Отечественной войны, - сообщили в комитете.

Известно, что с октября 1941 по январь 1944 годов в Гатчине находился штаб немецкой полиции безопасности и СД, который назывался "Айнзац команда – 1". Людей арестовывали по всей области и держали в подвале дома. После допросов их расстреливали в парке.

Сейчас работы на месте захоронения продолжаются. СК возбудил уголовное дело.