«Камаз» раздавил мужчину, лежащего на дороге во Всеволожском районе Ленобласти

Устанавливаются детали смертельного наезда на мужчину, лежащего на дороге во Всеволожском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области "Камаз" раздавил мужчину, который лежал на проезжей части. Авария произошла поздно вечером 6 июля 2022 года во Всеволожском районе на автодороге Магистральная. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В 23:50 35-летний житель Новгородской области, управляя автомобилем «Камаз», двигаясь по автодороге Магистральная от поселка Большая Грива в сторону поселка Матокса, вне зоны пешеходного перехода, наехал на пешехода, который лежал на проезжей части, - рассказали в полиции.

Под тяжестью грузовика мужчина скончался на месте.

На данный момент полиция устанавливает личность погибшего, а также проводит проверку, для того, чтобы выяснить все детали произошедшего.