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Происшествия7 июля 2022 9:09

«Камаз» раздавил мужчину, лежащего на дороге во Всеволожском районе Ленобласти

Пешеход погиб на месте
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Устанавливаются детали смертельного наезда на мужчину, лежащего на дороге во Всеволожском районе

Устанавливаются детали смертельного наезда на мужчину, лежащего на дороге во Всеволожском районе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области "Камаз" раздавил мужчину, который лежал на проезжей части. Авария произошла поздно вечером 6 июля 2022 года во Всеволожском районе на автодороге Магистральная. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В 23:50 35-летний житель Новгородской области, управляя автомобилем «Камаз», двигаясь по автодороге Магистральная от поселка Большая Грива в сторону поселка Матокса, вне зоны пешеходного перехода, наехал на пешехода, который лежал на проезжей части, - рассказали в полиции.

Под тяжестью грузовика мужчина скончался на месте.

На данный момент полиция устанавливает личность погибшего, а также проводит проверку, для того, чтобы выяснить все детали произошедшего.