Спрос на загородные участки под Петербургом вырос на 10%

На 10% вырос спрос на загородную недвижимость под Петербургом во II квартале Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во втором квартале 2022 года вырос спрос на загородные земельные участки под Санкт-Петербургом. По сравнению с тем же периодом 2021 года, в этом году интерес людей к домам в коттеджных поселках за Северной столицей вырос на 10 процентов. Об этом 7 июля 2022 года рассказали в компании «Максимум Лайф Девелопмент».

- На динамику повлияли: спад ажиотажа в начале весны, длинные майские выходные и холодная погода, а также то, что ипотечные ставки стали более привлекательными для покупателей только в конце весны, - рассказали в компании.

Рост спроса наблюдался в апреле и июне. В первый летний месяц активность покупателей выросла благодаря снижению ключевой ставки ЦБ до уровня февраля нынешнего года.

Отмечается, что количество заявок на ипотечные кредиты на приобретение загородного жилья в июне выросло до ежемесячных объемов начала года.