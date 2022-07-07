Смольный утвердил порядок раздельного сбора мусора в Петербурге

С 2024 года Петербург перейдет на раздельный сбор мусора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вместе с мусорной реформой в Петербурге начала реализовываться программа раздельного сбора мусора. Для этого на площадках вместо одного общего контейнера должны стоять несколько разных. 6 июля Комитет по природопользованию Петербурга утвердил порядок накопления твердых коммунальных отходов.

- Основные задачи реформы - максимально сократить захоронение отходов, усовершенствовать систему обработки, утилизации и обезвреживания мусора, - отмечает пресс-служба ведомства.

Именно для этого и устанавливаются четкие, одни для всех, правила. Выделено два варианта: двухконтейнерная, для вторсырья и несортируемого мусора, а также многоконтейнерная.

Во втором случае синие баки используют для сбора бумаги и картона, желтые – для пластмасс и металлов, черные – для стекла, зеленые – для смешанного мусора.

В перспективе площадки с цветными контейнерами появятся в каждом дворе Петербурга. Но действовать новые правила начнут с 2024 года – слишком много контейнеров предстоит купить.

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